Um morto e dois feridos em acidente com empilhador na Trofa

Um acidente de trabalho com um empilhador numa empresa do ramo alimentar localizada na Trofa causou, esta manhã, um morto e dois feridos ligeiros, indicou fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A vítima mortal tinha 60 anos e o óbito foi declarado no local.

Dois outros homens, com 65 e 56 anos, ficaram feridos e foram transportados ao Hospital de Famalicão, no distrito de Braga.

Em declarações à TSF, João Maia, adjunto dos Bombeiros da Trofa, adiantou que o acidente resultou da "queda de um empilhador".

Já o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto indicou que a ocorrência foi registada às 9h15 e que as vítimas transportadas ao hospital apresentavam ferimentos leves.

O acidente ocorreu numa empresa do ramo alimentar localizada na Rua da Goncinha, União de Freguesias de São Martinho e Santiago, concelho da Trofa, no distrito do Porto.

No local esteve uma equipa de psicólogos (para assistir um dos trabalhadores da empresa, que presenciou o acidente e entrou em estado de choque), uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso, duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Trofa e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João.