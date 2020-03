Um morto e quatro infetados com coronavírus em lar na Maia

Lar "O Amanhã da Criança", na Maia © Amin Chaar/Global Imagens

O lar "O Amanhã da Criança", na Maia, tem quatro funcionários infetados com o novo coronavírus. Dois utentes que estavam hospitalizados, e que testaram positivo, morreram, mas apenas uma das mortes deve estar relacionada com o vírus, avança o Jornal de Notícias.

A residência sénior colocou em isolamento 46 idosos e espera o resultado dos testes à Covid-19 de outros 13. José Manuel Correia, o presidente do lar, confirmou à Lusa que um utente de 91 anos morreu no domingo à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de testar positivo e que duas funcionárias estão infetadas.

"Por causa disso encetámos todos os esforços possíveis e 13 pessoas já foram testadas. Aguardamos o resultado. Outras 46 estão em isolamento. As 46 estão bem e em ambiente espaçado com todas as normas. Quanto às 13 que foram testadas, apresentam febre, tosse e insuficiência respiratória", indicou José Manuel Correia.

Sobre o homem de 91 anos que morreu, o presidente da instituição localizada em Pedrouços, indicou que tinha um quadro "complicado com várias patologias como insuficiência respiratória aguda, diabetes e problemas cardíacos". Questionado sobre se conseguiu apurar a origem do contágio, o dirigente do "O Amanhã da Criança" aponta para a visita recente de uma "estagiária" que, na sexta-feira, ligou para a instituição a avisar que estava infetada.

"De imediato fizemos tudo ao nosso alcance para tratar e conter o contágio", garantiu o presidente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15 100 morreram. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal há 23 mortes e 2060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde. Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 02 de abril.