Uma pessoa morreu hoje à tarde numa colisão com seis veículos no Eixo Norte-Sul, em Lisboa, na saída para a Segunda Circular, no sentido Lisboa-Almada, informou à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

De acordo com a mesma fonte, pelas 16:45 ainda só era possível confirmar este óbito.

A saída do Eixo Norte-Sul para a Segunda Circular localiza-se junto a Telheiras.