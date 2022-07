Um "paliativo fundamental" nas urgências, as novidades no policiamento do Porto e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Por TSF 25 Julho, 2022 • 20:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu esta segunda-feira que promulgou "o novo regime de remuneração excecional nas urgências", que considera "justo", e classificou a medida como um "paliativo fundamental".

Perante o encerramento temporário da 9.ª Esquadra da PSP, no Infante, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reuniu-se com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e mostrou-se agradado com a solução das unidades móveis de atendimento da polícia, que o ministro anunciou esta tarde, assinalando que esta "parece uma medida excelente".

A criação destas "unidades móveis de atendimento" da Polícia de Segurança Pública terá sobretudo efeito nas zonas com maior número de turistas na cidade do Porto.

Entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro), o Itinerário Complementar (IC) 1 foi cortado ao trânsito. Além disso, retiraram-se habitantes de várias povoações devido ao fogo que lavra em São Marcos da Serra, no concelho de Silves. Também a A2, alternativa inicialmente indicada, foi cortada entre os nós de Gomes Aires e de Messines, disse à TSF fonte do Comando Distrital da Proteção Civil de Faro.

Um equívoco, uma distração ou talvez um copy paste mal feito. É no que querem acreditar, com ingenuidade assumida, cinco professores das Faculdades de Direito das Universidades de Coimbra, Minho e Católica, no Porto, depois de terem olhado para a nova Agenda do Trabalho Digno e terem descoberto que a novidade mais importante desta agenda pode, afinal, ser uma indignidade. Em causa está o regresso da cláusula de não renovação dos contratos de trabalho, como conta à TSF um dos subscritores do artigo, o professor da Faculdade de Direito de Coimbra, João Leal Amado.

No FC Porto, os jogadores Diogo Costa, Otávio, Manafá e Fábio Cardoso foram suspensos por um jogo devido a injúrias ao Benfica. Depois da conquista do título, os quatro futebolistas publicaram um vídeo nas redes sociais em que entoavam cânticos insultuosos para com o clube da Luz.

Em declarações à TSF, Tiago Nunes, técnico de Pepê no Grémio, considera que, apesar do talento, a chamada à seleção brasileira ainda é muito complicada. Antes disso precisa "de se consolidar no mercado europeu".

Mais de uma centena de famílias recebeu a chave de uma casa nova. São habitações que integram o Programa de Arrendamento Acessível, que permite atribuir um teto aos agregados familiares com menores rendimentos.