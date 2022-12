"Um Papa sorridente, simples e generoso." Cavaco Silva recorda visita de Bento XVI a Portugal

Por Carolina Rico 31 Dezembro, 2022 • 11:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Bento XVI, que morreu este sábado aos 95 anos, visitou Portugal entre 11 e 14 de maio de 2010, com passagens por Lisboa, Fátima e Porto. A visita papal foi acompanhada em permanência pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, que na TSF recorda Joseph Ratzinger ​​​​​como "um pensador notável."

Cavaco Silva recorda Bento XVI na TSF 00:00 00:00

"Foi com profunda emoção que recebi a notícia da morte do Papa Bento XVI, um pensador notável, senhor de uma sabedoria profunda e inspiradora. Deixou-nos reflexões teológicas magníficas sobre o nosso tempo."

"Como Presidente da República, conheci Bento XVI pela primeira vez em 2008 no Vaticano, numa visita oficial à Santa Sé. Recordo de me ter falado de uma Igreja comprometida com o projeto da União Europeia e convidei-o então a visitar oficialmente Portugal, o que aconteceu em 2010."

"Foi uma visita memorável, um Papa sorridente, simples e generoso. Foi recebido pelos portugueses com uma alegria e um entusiasmo incontidos, quer Lisboa, quer em Fátima, quer no Porto", recorda o antigo Presidente da República. "Guardo dele a imagem de um Papa de carisma sereno e de grande profundidade de pensamento."

Joseph Ratzinger ​​​​​​morreu este sábado, aos 95 anos, no mosteiro Mater Ecclesiae do Vaticano.