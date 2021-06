Um parque marinho a nascer no Algarve

© Gerardo Santos/Global Imagens

Na costa algarvia, entre Silves e Albufeira, está uma das maiores maternidades de peixes da Europa.

Os pescadores chamam-lhe Pedra do Valado e foram eles os primeiros a lançar o isco para criar este parque marinho.

A universidade do Algarve, as autarquias de Silves, Lagoa e Albufeira, e a Fundação Oceano Azul, entraram no processo, que foi concluído este ano, e aguarda decisão política.

Tiago Pitta e Cunha, o presidente executivo da Fundação, explicou, na Tarde TSF, como foi crescendo a ideia e garante que é um processo "chave na mão".

Com isto, quer dizer que todos os pareceres técnicos e jurídicos foram recolhidos, e que espera uma decisão positiva do governo no máximo, daqui a um ano.

O projeto é apresentado como uma área protegida comunitária e visa proteger o território da pesca intensiva e do excesso de embarcações turísticas.

No futuro, será possível utilizar esta metodologia para criar outras zonas protegidas e a Fundação Oceano Azul assume que esse trabalho está em marcha.

A proteção de áreas marinhas é uma das obrigações previstas na Estratégia Nacional para o Mar, atualizada no início de junho, pelo Governo.