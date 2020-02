Um passeio pelas lojas chinesas de Lisboa contra o preconceito

Mercearia chinesa em Lisboa © Paulo Spranger /Global Imagens

Para combater o estigma associado ao novo coronavírus que está a afetar a comunidade chinesa em Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa, a Direção-Geral da Saúde e a embaixada da China juntaram-se esta manhã para um passeio pelos restaurantes e lojas chinesas de Lisboa.

A ideia partiu de Manuel Grilo, vereador dos direitos sociais da Câmara Municipal de Lisboa, ao notar que os lisboetas se estavam a afastar de estabelecimentos geridos ou frequentados por chineses.

"Terá havido um abrandamento dos negócios da comunidade chinesa, nomeadamente nos restaurantes chineses", pelo que surgiu a necessidade de "dar um sinal público" contra a discriminação, diz à TSF.

"É seguro consumir os produtos chineses, é seguro estar com pessoas chinesas, é seguro apertar a mão a pessoas chinesas", lembra Manuel Grilo. "Não devemos discriminar de forma alguma as pessoas pela sua origem e não é seguramente isso que fará diferença alguma."

O vereador alerta para uma "estigmatizarão absurda da comunidade chinesa" em Lisboa 00:00 00:00

Além disso, reforça, esta comunidade "tem tido uma atuação irrepreensível" no combate à propagação do surto do Covid-19: os chineses em Portugal que viajam para a China e regressam ao país estão a cumprir períodos de quarentena de forma voluntária.

Também a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, elogiou a postura da comunidade chinesa, revelando que há 50 cidadãos chineses em isolamento voluntário. "Mais do que uma medida de saúde pública, esta é uma medida de generosidade", destaca.

"O que estes cidadãos estão a fazer é mais do que proteger os outros de uma doença. Estão a proteger os outros do alarme social, do medo, do desconforto."

"Os cidadãos chineses estão a fazer mais do que lhes seria pedido pelas autoridades de saúde portuguesas" 00:00 00:00

O encontro com a comunidade chinesa termina com um almoço num restaurante chinês no Martim Moniz. A ementa será à escolha do chef, conta Manuel Grilo, mas seja qual foi o prato "será comido com toda a tranquilidade".

