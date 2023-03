Um passeio turístico no Douro num anfíbio da II Guerra Mundial

Por Rute Fonseca 09 Março, 2023 • 08:13 Partilhar este artigo Facebook

O veículo anfíbio, o Pato, como é chamado, veio de Inglaterra, está carregado de história e vai percorrer o Porto e Vila Nova de Gaia.

A partida é no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia. A viagem de uma hora e quinze minutos começa em terra e, sem ser necessário mudar da transporte, prolonga-se pelas águas do Rio Douro, da Afurada até à Ponte da Arrábida.

Entre a estrada e o Rio Douro, o novo passeio a bordo de um anfíbio

Jorge Garcia é um dos responsáveis pela Porto Duck Tours. "Saímos do Jardim do Morro e quando chegamos à Afurada, onde está a nossa rampa, não precisamos sair do autocarro e entrar num barco... Entramos diretamente! Na tripulação, temos o motorista, o guia - que também é marinheiro e a viagem continua sem que os passageiros tenham que se levantar e ir para outro lugar. Entramos no rio na zona da Afurada, vamos até à ponte da Arrábida e regressamos."

De cor amarela e azul, são chamados patos e parecem um barco com rodas. Jorge Garcia conta que estes veículos foram usados no desembarque da Normandia. "Este são veículos originais, claro que basicamente aproveitamos a carcaça. Os veículos originais não tinham um teto como estes, eram usados daquela época para carregar mantimentos e munições. Estes barcos foram feitos pela GM nos Estados Unidos, em 1942."

A bordo há lugar para 24 passageiros e Jorge Garcia sublinha que a segurança é a prioridade máxima. "Tudo o que foi utilizado na construção deste veículo é novo. Por exemplo, temos uma bomba que é capaz de esgotar a água todo compartimento de passageiros, mas nós temos mais três sobressalentes, caso aquela bomba não funcione por algum motivo."

Numa primeira fase, as viagens realizam-se de quarta-feira a domingo, entre as 9h00 e as 17h00. Na página portoducktours.com ou através do número 928155083 obtém todas as informações sobre este novo passeio turístico.