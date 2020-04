Um touro para os carenciados

© Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

Um emigrante de Montalegre, amante das lutas de touros, decidiu doar um dos seus bois para a comunidade carenciada do Alto Tâmega. A carne do animal vai ser distribuída por instituições de Montalegre, Boticas e Chaves

Domingos Lourenço vive na aldeia de Fiães do Rio no concelho de Montalegre e é lá que tem os seus animais e os terrenos. "Já há mais de 15 anos que tenho touros. Entretenho-me com eles e com as galinhas. Cultivo aqui umas couves, uns cebolos, é para o que está a dar, senão daqui a nada uma pessoa não tem onde ir buscar de comer. Tenho aqui uns lameiros que eram dos meus pais, mas ir com eles não é fácil. É um animal que dá muito trabalho. Se vê outro touro, foge, se vê umas vacas, vai atrás delas. É melhor andar com um rebanho de ovelhas ou de cabras", desabafa.

O emigrante divide o seu tempo entre a aldeia, Chaves e França. Agora está limitado com as viagens. É um amante convicto das tradicionais lutas de touros de Montalegre. "Tenho uma paixão pelas lutas de bois, aqui do nosso concelho. Agora como isto está, não há lutas, não há nada e eu não posso ter os dois animais juntos porque senão eles pegam-se e partem tudo e qualquer dia ainda vão ter à cidade. É melhor ceder um e guardar o outro", salienta Domingos Lourenço.

E assim fez. O touro que ofereceu tem cerca de 900 quilos brutos e dará, mais de 400 de carne, que será distribuída por várias instituições. "Principalmente para aqui, para o meu concelho. Para a escola agrícola de Chaves que tem 22 garotos e também à Santa Casa de Boticas. A iniciativa é dar a quem mais necessita. É uma coisa que me dá prazer e Deus tem-me ajudado. Quanto mais ajudo, mais Deus me ajuda. Não me faz diferença nenhuma e fico satisfeito".

Uma dádiva particular que tem como destinatários instituições e famílias carenciadas do Alto Tâmega e Barroso.