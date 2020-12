Uma boa lição da Covid-19

Médicos do Mundo a prestar apoio © Leonel de Castro/Global Imagens (Arquivo)

Por Cristina Lai Men 23 Dezembro, 2020 • 09:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pacotes, caixas e colchões amontoam-se na entrada da sede dos Médicos do Mundo (MdM), em Lisboa. Gel, mantas, parkas, colchões, material para crianças, protecções individuais e até pastéis de feijão. Foram muitas as doações feitas aos Médicos do Mundo, que canalizaram os produtos para outras organizações dedicadas à resposta da população mais carenciada.

A directora executiva dos MdM, Carla Paiva, salienta que a resposta dos parceiros foi "pró-activa, o que demonstra a capacidade de cooperação e resiliência".

Ouça aqui a reportagem da jornalista Cristina Lai Men 00:00 00:00

Com a perda de capacidade de compra, muitas empresas "pararam os seus modelos de negócio, muitos tiveram de fechar portas" e os produtos foram doados às organizações da sociedade civil.

Este foi o "sinal de que é possível", destaca Carla Paiva, "uma lição que tem de ficar aprendida".

A Covid-19 mostrou que "as crises sanitárias podem acontecer na nossa casa", acrescenta a directora executiva dos MdM, considerando que a pandemia foi uma "oportunidade para as pessoas e organizações se desenvolverem" e estar mais perto das pessoas que precisam. A mobilização foi um "motor" e uma motivação. "

"Não há outra forma de fazermos isto", conclui Carla Paiva.

*A autora não segue as regras do novo acordo ortográfico