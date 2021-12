Por Maria Augusta Casaca 20 Dezembro, 2021 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

Maet, a cadela pastor belga de 5 anos de idade, está pronta para começar o treino. "Já está com a patinha no ar", constata a treinadora. Luísa Bartolomeu, a dona e treinadora tem ensinado a cadela desde os dois meses de idade, altura em que a recebeu em sua casa. Um esforço recompensado.

As duas vão competir no próximo ano, em junho, no Campeonato do Mundo da modalidade na Dinamarca. Ambas constituem uma equipa que tem competido ao mais alto nível na modalidade de Obediência:" É uma disciplina muito difícil, muito exigente", afirma Luisa.

O treino realiza-se no grande relvado da escola Iron Dog, instituição pela qual Luísa Bartolomeu e Maet se sagraram campeãs nacionais. Maet, com o seu pelo castanho comprido e brilhante faz tudo o que lhe é pedido: anda ao compasso da treinadora, senta-se, deita-se, anda para trás, vai buscar um obstáculo, tudo com grande precisão.

Luisa Bartolomeu garante que para a cadela não é esforço algum. Cada treino representa uma brincadeira: "Mesmo com a idade que ela tem, praticar um desporto é uma brincadeira, ela não sabe o que é uma competição."

Luísa emigrou para França aos cinco anos de idade e só regressou a Portugal há cerca de ano e meio. Treinar cães é uma paixão que alimenta desde os 18 anos. Ao longo da vida, a paixão pelo treino e pela competição tem-na levado a viajar por diferentes países e a aprender vários métodos e ferramentas de trabalho ."Ser campeã do mundo é um sonho", admite, "mas estar lá, a competir, já é muito bom", assume.

Maet, que esteve 4 anos em França, ainda responde a poucas palavras em português. "Toca", é uma delas. "Quando eu digo toca, é para ela se pôr no lugar certo", explica Luísa.

Esta cadela, muito esperta, é uma companheira cúmplice. Luísa e Maet entendem-se perfeitamente. "É a minha companheira de todos os dias, de passeios, de casa. É uma 'canita' que tem muita vontade, é muito forte", conta.

A compensação maior para Maet, depois de fazer as habilidades, não é receber biscoitos. Brincar com uma bola é a sua maior alegria. Durante o treino de obediência, Luísa não permite que Maet ladre. Só depois vem a brincadeira a sério, com bola, muitos latidos e muitas festas por parte da dona.