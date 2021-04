Uma escola aberta à cidade

© Sara Matos/Global Imagens (arquivo)

O Centro de Valorização e Transferência de Conhecimento é a tentativa de conciliar diferentes áreas do conhecimento que vai sendo produzido nas diversas escolas do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

Mas na conversa da reitora Maria de Lurdes Rodrigues, na Tarde TSF, percebe-se que o ISCTE quer aproveitar a instalação deste centro para fazer uma mudança importante na forma como a escola se relaciona com a cidade.

Em vez de continuar virado para dentro do campus da Universidade de Lisboa, o ISCTE vai ter uma frente aberta para uma das avenidas.

O ISCTE - Conhecimento e Inovação, junta as várias áreas de investigação da escola, nas ciências sociais, e cruza-as com as áreas mais tecnológicas.

A reitora lembra o caso da aplicação de rastreio criada para a pandemia, e que acabou ineficaz, precisamente porque quem a desenvolveu não tinha esse cruzamento de competências nas áreas jurídica e médica, por exemplo.

Na conversa na Tarde TSF, a reitora do ISCTE -IUL explicou como está a escola a preparar o regresso dos alunos, na fase derradeira do desconfinamento da educação, que só deverá acontecer na totalidade, a partir de maio, com os exames, que serão todos presenciais.