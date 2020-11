"Uma grande perda." Costa e Marcelo na missa de corpo presente de Ribeiro Telles

Gonçalo Ribeiro Telles © João Cordeiro/Lusa (arquivo)

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa marcaram presença, esta quinta-feira, na missa de corpo presente de Gonçalo Ribeiro Telles no Mosteiro dos Jerónimos. O arquiteto, figura pioneira da arquitetura paisagista em Portugal, morreu na quarta-feira aos 98 anos.

Em declarações aos jornalistas esta quinta-feira, António Costa revelou que foi por Gonçalo Ribeiro Telles que, pela primeira vez, não votou no PS.

"A única vez em que não votei no meu partido foi quando ele foi candidato à Câmara de Lisboa e contribuí para a sua eleição como vereador da câmara. É uma grande perda para todos nós, para o país. Espero que as ideias que ele alimentou e acarinhou continuem a florescer, não só nos jardins mas, sobretudo, na consciência de todos", confessou António Costa.

Já Marcelo Rebelo de Sousa destacou as paixões que moveram Gonçalo Ribeiro Telles ao longo dos anos.

"A paixão do ambiente, das novas cidades, do novo urbanismo e da monarquia democrática, mas também do serviço na criação da República democrática, a paixão do serviço dos outros, da disponibilidade total, do ensino, da ecologia e do futuro. Com essas paixões marcou Lisboa e marcou Portugal", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.