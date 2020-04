Uma guerra diferente. Como as Forças Armadas participam no combate à Covid-19

© Fernando Veludo/Lusa

Na guerra à Covid-19 - como a luta contra a pandemia tem sido apelidada por vários membros do Governo - também as Forças Armadas portuguesas estão a ter um papel ativo e importante.

Receber doentes nos hospitais militares, montar tendas de campanha, transportar material médico ou até ajudar na distribuição de alimentos pelas pessoas em situação de sem-abrigo são algumas das missões em que as Forças Armadas têm estado envolvidas nos últimos tempos.

A célula de crise, que tem como objetivo recolher dados relativos à saúde dos militares e dar resposta às solicitações da Proteção Civil está em funcionamento desde o início de março. À TSF, o Comandante Pedro Serafim explica como tem sido dado apoio ao Serviço Nacional de Saúde.

"Ajudámos a montar o hospital de campanha da Cidade Universitária através da cedência de camas e de outros equipamentos, assim como mais recentemente fornecemos 300 camas para o hospital montado no pavilhão Rosa Mota, no Porto", descreve o comandante.

O Comandante Pedro Serafim dá conta do papel das Forças Armadas nesta guerra à Covid-19. 00:00 00:00

As equipas de descontaminação também tiveram intervenção em dois lares "de Resende e Vila Real" e a Força Aérea "já transportou mais de cinco toneladas" de material médico entre Lisboa, Funchal e Ponta Delgada.

Mais recentemente, desde o último sábado, os militares têm ajudado a câmara de Lisboa a distribuir alimentação nas ruas da cidade. "Diariamente, entre as 12h e as 14h e entre as 19h e as 21h são distribuídas refeições por militares do Exército e da Marinha em três locais de Lisboa", que são Santa Apolónia, Praça Paiva Couceiro e no Cais do Sodré.

As refeições são fornecidas pela Câmara Municipal de Lisboa durante a semana e, ao fim de semana, pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.