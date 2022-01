"Uma legislatura para as crianças." Associações apelam a "debate político centrado" nos mais novos

© Photo by Charlein Gracia on Unsplash

Por Cristina Lai Men e Carolina Quaresma 13 Janeiro, 2022 • 07:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pensar nos direitos das crianças, duas organizações escreveram uma carta aberta dirigida a todos os partidos políticos. Na contagem decrescente para as eleições, a Associação para a Igualdade Parental e Direito dos Filhos (APIPDF) e o Instituto Português de Mediação Familiar (IPMF) defendem "uma legislatura para as crianças", a pensar nos casos em que os pais se separam, apelando a um "debate político centrado" nos mais novos.

Os filhos são, muitas vezes, apanhados no fogo cruzado dos pais, quando há um divórcio. Por isso, a APIPDF e o IPMF propõem uma pré-mediação entre os pais e a criação de um grupo restrito dentro das comissões de proteção de crianças e jovens, para acompanhar as situações de risco.

"O papel da mediação contextualizada na família apresenta-se com um elevado potencial transformador do conflito parental, visando sobretudo a coesão pais-filhos, promovendo os cuidados igualitários às crianças, constituindo-se assim como uma das formas de prevenção dos conflitos familiares. Nesse sentido, o Instituto Português de Mediação Familiar (IPMF) e a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos (APIPDF), juntaram esforços na elaboração de uma sugestão de alterações legislativa para a introdução da figura de pré-mediação", pode ler-se na carta.

A jornalista Cristina Lai Men resume os pontos-chave desta carta aberta 00:00 00:00

"Tendo em conta a crescente complexidade das situações de risco, bem como da falta de formação específica dos técnicos que integram as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e do impacto que as decisões de promoção e proteção configuram na criança e sua família, vê-se fundamental uma intervenção multidisciplinar, em sede de comissão restrita, supervisionada pela figura de supervisão técnica, que se sugere criar", assinala o documento.

Mas há mais: as duas organizações defendem ainda que a residência alternada seja privilegiada e que seja promovido o convívio da criança com a família alargada, como os avós, tios e primos.

"Assistindo ao crescente aumento na conflitualidade parental, bem como os desafios trazidos pela realidade pandémica que atravessamos, deparamo-nos não raras vezes, com o facto de que este conflito resulta num afastamento injustificado de parte da família da criança, junto com um dos seus progenitores. Na ótica de consolidação dos direitos da criança, deverá o legislador garantir os convívios não só com os progenitores, mas igualmente, com a restante família alargada da criança", afirmam.

São mudanças que obrigam a rever a lei e, por isso, a APIPDF e o IPMF apelam a todos os partidos políticos para que assumam o compromisso de proteger as crianças e as famílias.

À beira de eleições, este é o "momento oportuno" para este apelo, lê-se na carta, que defende ainda que a pensão de alimentos devido a menores deixe de ser tributada, já com os olhos postos no próximo Orçamento de Estado.

"Colocando a criança, sua família e suas necessidades, no centro das decisões estruturais para a nova legislatura, a APIPDF sugere propostas a integrar no Orçamento de Estado para 2022, que em anexo se apresentam, destacando a não tributação da pensão de alimentos devido a menores, por se considerar que o valor acordado ou sentenciado tem por base as necessidades básicas da criança, deixando de fazer sentido que a Autoridade Tributária venha a entender minorar esse valor em 20% (tributação autónoma)", referem.

"Sendo que, não apenas, vivemos o momento oportuno para a concretizar as emergentes medidas que aqui se sugerem em anexo, como cremos estarem reunidas as condições para que os partidos políticos candidatos à XV Legislatura da Assembleia da República, assumam um compromisso na proteção das crianças e suas famílias, criando ou reformulando políticas, tendo a infância e juventude o centro da sua decisão", finalizam.