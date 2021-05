Uma morte e 334 novos casos de contágio em Portugal nas últimas 24 horas

© Rui Oliveira/Global Imagens

Está confirmada uma nova morte e 334 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

O número total de mortes pela doença é agora de 17.007, enquanto o de pessoas infetadas desde o início da pandemia subiu para 842.182. Há, neste momento, 22.275 casos ativos.

Estão internados 245 doentes (mais 22 nas últimas 24 horas), dos quais 76 estão nos cuidados intensivos (mais cinco do que no anterior balanço).

Depois de um aumento acentuado nos internamentos a partir de finais de dezembro de 2020, que atingiu um pico no dia 1 de fevereiro (6.869 internados), esse número tem vindo a descer, com algumas flutuações.



O número de novos internamentos diários registado este domingo é o maior desde 19 de abril, quando o número aumentou de 428 no dia anterior para 454 (mais 26 pessoas).

Até ao momento, 802.900 pessoas conseguiram recuperar, das quais 229 nas últimas 24 horas.

Há ainda 18.808 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, mais 15 do que no balanço anterior.

Segundo a DGS, Portugal tem 4.382.497 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 1.319.755 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal subiu na sexta-feira para os 0,95, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores desceu para 50,3.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, indicavam um Rt de 0,93 e uma incidência de 51,0 casos por 100.000 habitantes.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A região Norte tem hoje 141 novas infeções por SARS-CoV-2 e uma morte com covid-19, totalizando 338.342 casos de infeção e 5.349 mortes desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 82 novas infeções, contabilizando-se até agora 318.033 casos e 7.208 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 33 casos, acumulando-se 119.271 infeções e 3.018 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais quatro casos, totalizando 29.977 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 22 casos, acumulando-se 22.016 infeções e 362 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 37 novos casos, contabilizando 9.493 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 15 novos casos e contabilizam 5.050 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 459.434 mulheres e 382.397 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 351 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.934 eram homens e 8.073 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

