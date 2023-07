Uma "nova Expo" no Parque Tejo: altar palco e ponte quase prontos para a JMJ

Por Rúben de Matos com Carolina Quaresma 09 Julho, 2023 • 11:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã de sol, em Lisboa, convida quem está junto ao Tejo e na zona do Parque das Nações a fazer uma caminhada, andar de bicicleta e descobrir as últimas novidades do Parque Tejo, um dos recintos principais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A cobertura do altar-palco foi colocada no sábado e na passada quinta-feira foi inaugurada a ponte ciclopedonal sobre o Rio Trancão.

No local, a TSF encontrou Pedro e Nuno, duas pessoas que aproveitam o domingo de manhã para fazer desporto nesta zona.

Para Pedro, está tudo bem encaminhado para o primeiro dia da JMJ, a 1 de agosto. "Tem todo o ar de que irá estar pronto e acho que estão a fazer um trabalho ótimo de reabilitação, quer desta zona da margem do rio Trancão, quer da outra margem que, infelizmente, não conseguimos ver", lamenta.

Ouça aqui a reportagem do jornalista Rúben de Matos no Parque Tejo 00:00 00:00

"Viemos aqui para atravessar a ponte e fazer um passeio e depois apanhámos um balde de água fria, porque estava a ponte fechada", acrescenta.

Apesar de a ponte ciclopedonal já estar aberta, os passadiços nos concelhos de Loures e Vila Franca de Xira ainda estão fechados.

A Câmara de Lisboa anunciou, no sábado, a conclusão da cobertura principal do altar-palco da JMJ. Nos próximos dias vão ser instaladas as duas laterais. Em comunicado, a autarquia refere que a estrutura metálica tem 40 toneladas e é composta por "um conjunto de telas que permitem criar jogos de som, luz e sombras".

Já Nuno espera que a cobertura do altar-palco seja suficiente para fazer sombra às milhares de pessoas que vão estar em cima do palco.

Daqui a dois meses, este será um espaço "extra" para os habitantes do norte de Lisboa usufruírem. "É possível ver aqui futuros festivais de música não religiosa. Foi bastante bem reabilitado, é curioso que, 25 anos depois da Expo, temos aqui uma nova Expo a nascer um bocadinho mais a norte", afirma Nuno.

Pedro considera positivo que esta zona do Tejo esteja a ser reabilitada, dado que " está há muitos anos abandonada".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá entre 1 e 6 de agosto, com as principais cerimónias a decorrerem no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo.

A edição deste ano, com encerramento previsto pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

Segundo a agenda, o Papa Francisco irá estar duas vezes no Parque Tejo: a 5 de agosto, para uma vigília às 20h45, e no dia seguinte, às 09h00, para a celebração da Missa de Envio.