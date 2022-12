"Uma piscina olímpica por segundo" em Alqueva, a recusa de libertar Manuel Pinho e outros destaques TSF

© Nuno Veiga/EPA (arquivo)

Tem chovido no Alto Alentejo, e não é pouco. Tanto que o nível da água na barragem de Alqueva subiu quatro metros e meio nos últimos dias, ou seja, há água que chegue até ao verão de 2025. No pico da enchente a maior barragem do país recebeu água ao ritmo de uma piscina olímpica por segundo.

O Supremo Tribunal de Justiça recusou o segundo pedido de habeas corpus para a libertação imediata do antigo ministro da Economia Manuel Pinho, que se encontra em prisão domiciliária no caso EDP. A defesa alega que a medida deve caducar porque não houve acusação "no prazo de um ano após o arguido ser privado da sua liberdade".

O Governo prevê que entrem nos cofres do Estado 50 a 100 milhões de euros quando estiver em vigor a medida que prevê taxar os lucros extraordinários de um conjunto de empresas em que se incluem as energéticas e as empresas de distribuição.

O ano de 2023 pode vir a ser um dos mais quentes da sempre. O serviço de meteorologia do Reino Unido aponta para temperaturas médias 1,2 ºC acima das registadas antes do início das alterações climáticas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo responsável pela Defesa, João Gomes Cravinho, garante que nunca autorizou nem lhe foi pedido que autorizasse qualquer despesa além dos 750 mil euros inicialmente previstos para a requalificação do antigo Hospital Militar de Belém.

No Fórum TSF desta terça-feira, sobre Portugal e os baixos salários praticados no país, o coordenador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social alertou que "os portugueses estão convidados a ir cedendo direitos sociais" e, embora não estejam condenados, para lá caminham.

Com a extinção do SEF já fora da mesa, o ministro da Administração Interna garante que a reestruturação desta força de segurança vai concluir-se até março do próximo ano.

O processo começou em 2021 e chegou agora a um final que, pode dizer-se, foi não só feliz, como emotivo. Palavras do próprio ministro da Habitação, que viu, em Vila Real de Santo António, 70 famílias que estavam em risco de despejo ficarem com a sua situação regularizada.

O regime taliban do Afeganistão proibiu as mulheres de acederem ao Ensino Superior, seja público ou privado.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) vai denunciar os autores dos insultos racistas proferidos nas redes sociais contra os jogadores da seleção após a derrota com a Argentina na final do Mundial 2022.