"Uma referência" e "um empresário especial" com "generosidade imensa". As reações à morte de Rui Nabeiro

Rui Nabeiro © Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Por TSF com Lusa 19 Março, 2023 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O empresário Rui Nabeiro morreu este domingo aos 91 anos. Em direto na TSF, José Luís Peixoto destaca Nabeiro como "um empresário especial, uma referência no país e um exemplo de vida", que vai "deixar muitas saudades".

Em plena pandemia, José Luís Peixoto passou boa parte do tempo em Campo Maior com Rui Nabeiro, para escrever o livro "Um Almoço de Domingo", um período que o escritor descreve como "um grande privilégio". "Rui Nabeiro tinha uma experiência de vida extraordinária e uma generosidade imensa", sublinha José Luís Peixoto.

Ouça aqui as declarações de José Luís Peixoto à TSF 00:00 00:00

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considerou que Rui Nabeiro foi "um dos maiores e melhores empresários portugueses" e "muito atento aos direitos dos seus trabalhadores", recordando o "amor a Portugal e à sua terra".

"Rui Nabeiro distinguiu-se pelo amor a Portugal e à sua terra de sempre, Campo Maior, que serviu como autarca e cidadão", referiu Santos Silva numa publicação na rede social Twitter em reação à morte do empresário Rui Nabeiro.

Para o presidente da Assembleia da República, o fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés "foi um dos maiores e melhores empresários portugueses, muito atento aos direitos dos seus trabalhadores".

"Permanecerá na memória de todos", enfatizou.

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu que o legado de Rui Nabeiro "ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país", elogiando o "percurso inspirador" e o exemplo de cidadania, humildade e responsabilidade social.

"O legado do Comendador Rui Nabeiro ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país. O seu percurso foi inspirador, pela força, energia e sempre o sonho de fazer acontecer", enalteceu António Costa, numa publicação na rede social Twitter acompanhada de três fotografias, a preto e branco, nas quis o primeiro-ministro aparece com Rui Nabeiro.

António Costa destacou o "exemplo de cidadania e humildade", mas também de "responsabilidade social e de paixão pela sua terra", considerando que o empresário, que hoje morreu aos 91 anos, teve "uma vida em prol da comunidade".

"Os meus sentimentos à família, amigos e a todos os campomaiorenses", afirmou.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, recordou este domingo Rui Nabeiro como "um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social", considerando que o empresário mostrou ser "possível criar riqueza com trabalho e inovação".

"Rui Nabeiro foi um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social", enalteceu Luís Montenegro, através de uma mensagem na rede social Twitter na qual apresentou "sentidos pêsames" à família do empresário.

Para o líder do PSD, Rui Nabeiro "mostrou que é possível criar riqueza com trabalho e inovação e que, a partir daí, se gera emprego e qualidade salarial".

O fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo à agência Lusa.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", pode ler-se no mesmo comunicado, enviado pelo Grupo Nabeiro.

Em atualização