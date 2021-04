Uma rota dos moinhos na rádio

© Pixabay

Depois do adiamento de 2020, a pandemia volta a obrigar os moinhos portugueses a manterem-se encerrados ao público, num dia que é também, tradicionalmente, dos Moinhos Abertos.

Nesse sentido, e não podendo os moinhos receber visitantes, a alternativa passa por, através da Rádio, contar histórias de moinhos e moleiros, mantendo-os, de alguma forma, de "portas abertas", apesar do confinamento.

Esta "rota", parceria entre a TSF e a Rede Portuguesa de Moinhos, começa pela manhã, um pouco a norte, em Mira; desvia para sul, para Odemira, depois do almoço; e estará no centro, em Torres Vedras, à hora do lanche. Estará também disponível em tsf.pt.