"Tem o brilho da natureza." Convento dos Capuchos organiza visitas noturnas

Todos os sábados, a partir de 7 de maio e durante todo o mês, o Convento dos Capuchos vai estar aberto, entre as 19h00 e as 21h30, para receber visitas noturnas ao local, situado na Serra de Sintra.

A iniciativa "Convento dos Capuchos à noite" celebra o aniversário da fundação do monumento e, depois do "sucesso" da primeira edição, os responsáveis decidiram avançar para a repetição do projeto.

Lino Ramos anunciou que, durante o dia, "a visita é feita com áudio-guia mas, à noite, vai ser guiada, com pequenos grupos, porque o espaço assim o determina, com 15 pessoas no máximo".

As restrições explicam-se pelas "histórias que existem à volta do espaço e, por isso, nada melhor que um guia para nos acompanhar e dizer o que estamos a ver, elucidar sobre o que existe e para que existia", porque, ao contrário de outras atrações, o Convento dos Capuchos "não tem móveis, brilho e não tem glamour, mas tem o brilho da natureza".

"Venham preparados para uma coisa diferente", refere Lino Ramos, "porque existe um enorme misticismo em relação à serra de Sintra, à noite". Durante o mês de maio, espera-se "um céu estrelado ou o famoso nevoeiro que envolve todo este espaço", o que a torna uma "visita mágica", segundo a organização.

Apesar de ser o mais usado, o nome do Convento dos Capuchos é "o mais popular", porque, de forma oficial é chamado de "Convento de Santa Cruz da Serra de Sintra", reitera Lino Ramos, explicando que era assim tratado pela Ordem dos Franciscanos, quando foi fundado, a 3 de maio de 1560, depois de ser mandado construir por D. João III.

"Este é um mundo encantado", e vive "pelo que não tem", acrescenta a organização, porque, ao contrário do que existe nas cidades, "não há barulho" e apenas "se ouvem os passarinhos".

Os bilhetes para as visitas estão disponíveis apenas no site da Parques de Sintra, ao preço de 10€ para visitante adulto e de 8,5€ para jovem e sénior.