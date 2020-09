Uma Volta a Portugal em autocarro para lembrar que o setor está à beira da "catástrofe"

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

A Volta a Portugal do movimento SOS Autocarros parte esta quinta-feira do aeroporto de Faro e vai percorrer todos os distritos do continente até dia 16. Na última paragem, em Lisboa, está prevista uma marcha lenta.

Um autocarro personalizado vai viajar pelo país para "receber por parte das empresas do setor um testemunho da situação difícil que estão a viver", explica à TSF João Coelho, empresário e porta-voz do movimento SOS Autocarros.

Devido à pandemia de Covid-19, as empresas dos autocarros têm quebras de faturação de 80% a 100%. "Não temos muitas perspetivas de continuidade a partir do próximo ano se continuar este cenário de falta de faturação e falta condições para voltarmos a trabalhar."

Além disso, os seguros estão mais caros e foram feitos investimentos em equipamentos ao longo de vários anos com recurso ao crédito bancário - uma viatura nova custa, por exemplo, 250 mil euros - que POR agora estão estão suspensos pelas moratórias, mas "vão regressar em março e em força".

Em causa podem estar despedimentos e encerramento de empresas que afetariam dois mil trabalhadores de autocarros de turismo, mas também outros autocarros de passageiros, como aqueles que asseguram o transporte escolar, alerta João Coelho.

O movimento quer ainda chamar a atenção do Governo para a necessidade de reunir com os responsáveis pelos autocarros para tentar perceber como é que é possível "salvar um setor inteiro de uma catástrofe económica e social."

