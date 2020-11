"Umas ficam zangadas por procedermos ao isolamento, outras ficam zangadas porque não as isolámos"

As equipas que fazem os inquéritos epidemiológicos são uma parte importante do combate à pandemia, já que fazem centenas de contactos e aconselham períodos de isolamento a quem esteve na presença de um infetado.

Além do cansaço, as equipas que fazem os inquéritos epidemiológicos deparam-se muitas vezes com a dificuldade de as pessoas entenderem por que é que têm ou não têm de ficar em isolamento.

Raquel Rodrigues do Santos, técnica superior de saúde ambiental, integra uma dessas equipas no agrupamento de centros de saúde do arco ribeirinho que acompanha os concelhos de Alcochete, Moita, Barreiro e Montijo, e conta que não tem sido fácil. "As pessoas têm muita dificuldade em perceber aquilo que estamos a pedir que façam. Umas acham que não deviam ficar isoladas, outras acham que deviam."

Todos os dias, as equipas de saúde pública responsáveis pelos inquéritos epidemiológicos fazem centenas de contactos. "São muitas pessoas, o universo de casos é enorme, e os contactos são, ainda para mais, uma questão exponencial", revela a técnica, que explica que um só caso implica dezenas de contactos. "[No caso de] um positivo que teve 20 contactos, nós ligamos aos 20 contactos e, durante o período em que cada pessoa tem de estar em isolamento, acompanhamos o seu estado de saúde e dos contactos."

Ouça a reportagem da jornalista Rita Costa. 00:00 00:00

Com o número de casos a aumentar a cada dia de passa, aumenta também o trabalho das equipas de saúde pública, que todos os dias vêm multiplicar o número de contactos que é necessário fazer. O reforço destas equipas já começou, mas há pequenas questões que podiam facilitar-lhes a vida: desde logo uma melhor divulgação pública dos critérios que definem as medidas a aplicar aos doentes e aos contactos deles, acredita Raquel Rodrigues dos Santos. Os critérios são públicos, mas, na opinião da técnica, eles deviam ser mais explicados. "Não é simpático ler normas, portanto, os critérios deviam ser mais apelativos para que as pessoas pudessem compreender como é que eles são aplicados."

Quando ligam, as equipas de saúde pública fazem uma série de perguntas. A análise começa nas 48 horas antes dos sintomas de um caso positivo e centra-se no doente e nos contactos que teve. O tempo que estiveram juntos, a distância e o facto de estarem ou não protegidos são algumas das informações tidas em conta. "Se foi um período superior a 15 minutos, já existem condições para a transmissão; se isso ocorreu com uma distância inferior a metro e meio, ou mesmo de metro e meio, também já existe tendência para que possa ocorrer essa transferência", explica Raquel Rodrigues dos Santos. Depois, é feita uma avaliação mais fina que tem em conta o contexto laboral e outros fatores mais complexos. A partir daí define-se o nível de vigilância a que cada pessoa vai ficar sujeita. Pode ser passiva ou ativa. Não havendo rico zero, entende-se que quem fica em vigilância ativa é porque foi considerado contacto de alto risco.

Para conseguirem dar conta do recado, as equipas de saúde pública já começaram a ser reforçadas, mas o trabalho também continua a crescer. "Estamos todos muito cansados, de facto. Há um cansaço muito generalizado", confessa Raquel Rodrigues dos Santos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS