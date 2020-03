União de Freguesias de Coimbra lança plataforma para angariar equipamento informático para alunos

© Photo by Andre A. Xavier on Unsplash

Só no Agrupamento de Escolas Coimbra Centro há 60 alunos do Primeiro Ciclo sem computador e 30 sem internet. Com a falta de material, os estudantes não conseguem ter aulas nem fazer os trabalhos de casa.

Para ajudar, a União das Freguesias de Coimbra associou-se ao movimento #tech4COVID19 e lançou a plataforma Student Keep para angariar equipamento informático para os alunos.

Um projeto em Coimbra contra a falta de material. Reportagem de Diana Craveiro. 00:00 00:00

A plataforma está dividida em duas partes: uma para quem precisa de ajuda, e outra para quem quer ajudar. Os alunos sem material informático inscrevem-se e ficam à espera da ajuda de um padrinho.

O presidente da União das Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, dá um exemplo: "Tenho internet móvel, que nesta altura não vou precisar, e tenho um portátil que já não uso", a ideia "é emprestar um meio em que os alunos possam aceder às aulas em casa".

A lista de equipamento informático que os padrinhos podem emprestar, ou dar, inclui internet móvel, tablet, computador portátil, computador de secretária ou telemóvel.

Para garantir que os alunos que não têm acesso a internet estão inscritos, João Francisco Campos explica que há sempre "um vizinho ou um amigo que pode ajudar" a aceder à plataforma. No entanto, a União de Freguesias de Coimbra "solicitou dados aos agrupamentos escolares, para que possam chegar aos alunos" e encontrar um padrinho.

A ideia nasceu em Coimbra, mas João Francisco Campos espera seja adotada a nível nacional, porque "quem preparou a plataforma fê-lo de maneira que pudesse chegar ao país inteiro".

O presidente destaca também que "já há algumas empresas que disseram que iam aderir" ao projeto para empresar material informático ou internet.

Em Coimbra, a Universidade também está a emprestar equipamento informático a estudantes bolseiros e a beneficiários do Fundo de Apoio Social.