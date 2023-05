Unidade de Saúde Mental de Oeiras muda de casa para "estar onde as pessoas vivem"

© Município de Oeiras

A Unidade de Saúde Mental de Oeiras vai passar a funcionar no antigo edifício dos bombeiros de Paço de Arcos.

A nova casa desta unidade de saúde foi inaugurada esta terça-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e conta com uma equipa criada há mais de 30 anos, constituída por diferentes especialistas do centro hospitalar de Lisboa Ocidental.

À TSF, o psiquiatra Joaquim Gago explica que este trabalho serve de modelo a muitas equipas de cuidados mentais na comunidade, que estão a ser criadas com verbas do PRR.

A Unidade de Saúde Mental de Oeiras "tem psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, tem uma psicopedagoga, técnicos administrativos", por isso "permite algumas intervenções bastante mais alargadas", aponta.

Além disso, a instalação desta infraestrutura "próxima de onde vivem as pessoas permite que se façam intervenções domiciliárias, que se trabalhe com as famílias, que se articule com instituições, com centros de recuperação, reabilitação (...) e facilita muito mais a integração na comunidade de as pessoas com problemas de saúde mental".

O psiquiatra Joaquim Gago lembra que os doentes com perturbações do foro psiquiátrico muitas vezes não se deslocam ao hospital como deviam, "não recebem os cuidados e não são depois integradas na sociedade".

"A grande característica aqui é exatamente essa: permite estar onde as pessoas vivem, faz com que não sejam necessários tantos recursos ao serviço de urgência, tantos internamentos e promovem uma recuperação mais efetiva, que não é só a redução dos sintomas das doenças, mas também a sua integração".