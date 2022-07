Unidades móveis têm dois polícias. Saiba onde vão estar em Lisboa e Porto

© José Coelho/Lusa (arquivo)

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou esta quinta-feira na conferência de imprensa pós-Conselho de Ministros que as unidades móveis de polícia - que entram em funcionamento às 16h00 em Lisboa e no Porto - vão ser compostas por dois agentes e revelou os percursos das mesmas.

Questionado pela TSF sobre a iniciativa, José Luís Carneiro explicou que cada unidade é composta por "um polícia que faz o atendimento e um polícia que cuida das questões de segurança do espaço, em articulação com o seu colega".

"Não quer dizer que não possa haver dias em que possa ter mais de dois polícias, mas a unidade funciona com dois", especificou.

Em Lisboa, a unidade móvel de polícia "começa na Praça do Comércio das 16h00 às 20h00, das 21h00 às 24h00 estará no Rossio, das 00h00 às 04h00 estará na Praça Luís de Camões e das 4h00 às 8h00 estará no Cais do Sodré".

No Porto, a iniciativa arranca às 16h00 na Praça da Batalha. "Das 00h00 às 06h00 estará na Praça de Gomes Teixeira", adiantou também o ministro.

A forma como estas unidades vão deslocar-se no interior das cidades, esclareceu o ministro, será articulada operacionalmente entre os comandos metropolitanos de cada cidade as respetivas polícias municipais.

Sobre a proposta da presidente da câmara de Almada para estabelecer um corpo de polícia municipal, o ministro indicou que "há outros municípios que têm também essa vontade" e garantiu que vai o pedido vai ser "alvo da maior atenção", com uma verificação de condições para o implementar.

