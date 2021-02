Unilabs é o primeiro laboratório com testes drive-thru em Portugal

© LUSA

A Unilabs Portugal é o primeiro laboratório a avançar com testes drive-thru no país. A empresa fez 10.500 testes no pico da pandemia e está preparada para ir até aos 20 mil. No total do país, o responsável pela Unilabs, Luís Menezes, acredita que se pode chegar aos 120 mil testes por dia, mas acha que nem será necessário, se o despiste dos infetados for rápido e eficaz.

Depois dos testes, a Unilabs vai também ajudar na vacinação, em sistema de drive-thu, ou seja, sem sair dos carros. O primeiro centro de vacinação com este sistema vai funcionar no queimódromo do Porto. O centro vai ser apresentado ao final da manhã.

Luís Menezes explica que a câmara do Porto quis aproveitar a experiência da Unilabs para inovar na vacinação contra a Covid-19.

"Temos mais de 30 centros de drive thru no país e, em vez de estarmos a fazer colheitas para fazer testes, vamos estar com pessoal técnico habilitado a fazer inoculações de vacinas. No queimódromo estarão doze linhas preparadas que permitem fazer duas mil inoculações por dia. Pode ser possível fazer mais, mas as pessoas têm de ganhar algum treino", sustenta.

