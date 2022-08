UNITA não reconhece derrota, fim das máscaras nos transportes este sábado e outros destaques TSF

© Ampe Rogério/Lusa

Por TSF 26 Agosto, 2022 • 20:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato presidencial da UNITA, Adalberto Costa Júnior, declarou esta sexta-feira que a "MPLA não ganhou as eleições" e pediu a intervenção de uma comissão internacional para comparar as atas dos partidos com as atas da CNE.

A baía de Luanda tornou-se um imenso palco, com Eufrades Francis a vender serenatas a quem por lá passa. Leia a reportagem da enviada especial da TSF a Luanda, Dora Pires:

Em Portugal, depois de o Presidente da República ter promulgado esta sexta-feira o fim do uso obrigatório de máscara nos transportes públicos, o diploma foi publicado em Diário da República e entra em vigor já este sábado.

Apesar de ainda não ter recebido o diploma da medida para mitigar o aumento do preço do gás, Marcelo Rebelo de Sousa relembrou que a medida "exige promulgação do Presidente" e referiu que com estes aumentos, os mais sacrificados são os mais vulneráveis.

Sobre o mesmo tema, Bruxelas pediu "medidas limitadas" em Portugal para evitar mais consumo de gás, embora tenha saudado a proposta do Governo para alargar a regulamentação do mercado.

De acordo com dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde, Portugal registou 19.314 novos casos de Covid-19 na semana entre 16 e 22 de agosto e 36 mortes.

Ainda sobre a saúde, a Inspeção Geral da Saúde recomendou um processo disciplinar à médica que assistiu grávida que perdeu bebé nas Caldas da Rainha em junho e admitiu que pode ter "violado os deveres funcionais".

Esta sexta-feira, o país acordou com a notícia de que a TAP tinha sido alvo de um ataque informático durante a noite de quinta-feira. A companhia aérea anunciou que a segurança dos voos estava garantida e que não foi possível concluir que houve acesso indevido aos dados dos clientes.

O vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, assumiu que o partido político está contra a retirada da Interpol e Europol da alçada da Polícia Judiciária e considerou que para respeitar os agentes da Polícia Judiciária e as magistraturas do Ministério Público é necessário que haja garantia de autonomia na investigação criminal.

A Igreja Católica é vista como sendo "demasiado hierárquica, clerical, corporativa, pouco transparente, estagnada e resistente à mudança". Esta é uma das conclusões da fase de auscultação dos católicos portugueses realizada nos últimos meses e que integra o documento síntese enviado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para a Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos.

Depois da grande procura de bilhetes para os concertos dos Coldplay no próximo ano em Portugal , as reclamações contra as bilheteiras começaram a surgir no Portal da Queixa.

Também na área da cultura, esta sexta-feira foi anunciado o regresso de Harry Styles a Portugal. O artista vai atuar no Passeio Marítimo de Algés a 18 de julho de 2023.