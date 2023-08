Universidade Católica anuncia cátedra dedicada à Economia de Francisco e Clara

O novo "Campus Veritati", cuja primeira pedra o papa vai abençoar, possibilita "o alargamento do espaço à escuta e à esperança" © Patrícia de Melo Moreira/AFP

A reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP) anunciou esta quinta-feira, na presença do papa Francisco, em Lisboa, a criação da cátedra "Economia de Francisco e Clara".

"Neste momento tão significativo (...) oferecemos conhecimento anunciando a nova cátedra 'Economia de Francisco e de Clara', dedicada a acolher iniciativas transversais em todas as áreas de saber da universidade, destinadas a promover os princípios da Economia de Francisco [São Francisco de Assis] e desenvolver um modelo social dignificador das pessoas e do ambiente", disse Isabel Capeloa Gil durante um discurso na Universidade Católica de Lisboa na presença do Papa e de milhares de jovens que estão, desde terça-feira, a participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A Economia de Francisco tem como princípios a crença na ecologia, desenvolvimento e educação integral, alternativas anticapitalistas, bens comuns, comunidades como saída e solidariedade.

Dizendo que a universidade "será sempre projeto e nunca obra terminada", Isabel Capeloa Gil salientou que o lançamento do novo "Campus Veritati" da Universidade Católica Portuguesa, cuja primeira pedra o papa vai abençoar esta quinta-feira, vai possibilitar "o alargamento do espaço de acolhimento do campus aberto ao mundo, à escuta e à esperança".

"Numa época de incerteza, a universidade ergue-se como guardiã da esperança, o que significa promover a capacidade de sonhar, auxiliar a discernir, escutar as vozes em nosso redor, escutar o tempo e intervir nele, defendendo a dignidade das mulheres e homens e acreditando na sua capacidade de transformação", disse.

A reitora salientou que a universidade é, por definição, "um espaço de busca, de risco, de desconforto, de diálogo e de acolhimento perante realidades marcadas por exclusão e desigualdade".

O "Campus Veritati" da Universidade Católica Portuguesa, que ficará situado na parte norte do atual Campus da UCP, em Lisboa, é um projeto da autoria do arquiteto João Luís Carrilho da Graça.

Composto por dois edifícios, este novo espaço irá acolher as novas instalações da Católica Lisbon School of Business & Economics e um Centro de Conferências Multifuncional, espaço central que promove a ligação entre a UCP e a comunidade.

Depois deste encontro com jovens estudantes na Universidade Católica, Francisco seguirá para Cascais para um novo encontro com jovens do Scholas Occurentes, um programa educacional que criou ainda enquanto arcebispo de Buenos Aires.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica e que conta com a presença do Papa Francisco.