Universidade de Lisboa e do Porto adotam processo de inscrições online

"Não é previsível que na Universidade do Porto aconteçam praxes" © DR

Por Dora Pires e Cristina Lai Men 28 Setembro, 2020 • 09:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No ano com mais colocados no ensino superior público, não se esperam aglomerações à porta das escolas para as inscrições.

Todo o processo foi digitalizado em quase todas as escolas. Dulce Domingos, pró-reitora da Universidade de Lisboa, explica que as escolas criaram um sistema que mistura internet e telemóvel. "Todo o processo em todas as escolas - é um trabalho de 18 escolas - vai ser online", garante a responsável.

Dulce Domingos esclarece que os procedimentos serão guiados por via eletrónica. "Os alunos irão receber um SMS com informação dos vários passos que têm de fazer para aceder aos sistemas. O primeiro passo vai ser autenticarem-se, ou seja, vão receber as credenciais para se poderem autenticar no sistema para depois, a partir daí, poderem fazer a matrícula e a inscrição."

Dulce Domingos explica como os alunos devem proceder. 00:00 00:00

No Porto, o reitor António Sousa Pereira também colocou todo o processo de matrículas online, e manteve a regra de anos anteriores. "As inscrições vão ser online. Temos tudo preparado para fazer uma receção online aos novos estudantes e temos um conjunto grande de atividades programadas."

Dentro dos espaços da universidade, não há praxes, assevera: "A Universidade do Porto já proibiu as praxes dentro da universidade há muito tempo. Felizmente este ano temos também a colaboração da Federação Académica, que, em sintonia com a universidade, decidiu cancelar todas as atividades de receção que tinha previsto."

"Não é previsível que na Universidade do Porto aconteçam praxes", conclui o reitor.

Ouça António Sousa Pereira, sobre as medidas adotadas no Porto. 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19