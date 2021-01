Universidade de Lisboa encerra atividade presencial e antecipa segundo semestre

Faculdade de Direito, da Universidade de Lisboa © Jorge Firmino/Global Imagens

A Universidade de Lisboa (UL) vai encerrar toda a atividade presencial, mas decidiu garantir a realização dos exames presenciais marcados para os próximos dias, disse esta quinta-feira o reitor, António Cruz Serra.

"O que vamos fazer neste momento é adiar os exames presenciais que decorrem nos próximos dias. Ainda realizaremos alguns exames presenciais hoje, amanhã e, eventualmente, no sábado, naquelas disciplinas em que os alunos andam à muitas semanas a estudar", referiu o reitor da Universidade de Lisboa.

"Queria deixar muito claro que a Universidade de Lisboa não vai passar de exames presenciais para exames online. O que vamos fazer é adiar a data de realização dos exames que terão de ser realizados presencialmente para um periodo posterior", acrescentou.

Ouça as declarações de António Cruz Serra sobre os exames presenciais. 00:00 00:00

A UL vai adiar a avaliação presencial para as provas escritas e adotar a avaliação 'online' nos casos de provas orais, discussão de projetos ou reuniões.

António Cruz Serra adianta ainda que a Universidade de Lisboa vai antecipar o início do segundo semestre, através do ensino à distância. "Por um lado, garantimos que os estudantes estão ocupados e não estão de férias, o que é um contributo para impedir que a pandemia progrida ainda mais, e por outro lado ganhamos espaço temporal para poder eventualmente realizar avaliações no final de abril", explica o reitor.

António Cruz Serra espera que no final de abril já se possa voltar a um regime misto. 00:00 00:00

O reitor da Universidade de Lisboa acredita que o adiamento dos exames de recurso para mais tarde não irá representar uma sobrecarga para os estudantes: "A minha expectativa é que consigamos afastar as avaliações que faltam do primeiro semestre pelo menos um mês ou um mês e meio em relação às avaliações do segundo semetre."

António Cruz Serra: "A esmagadora maioria dos nossos alunos já tem praticamente terminada a avaliação do primeiro semestre." 00:00 00:00

Relativamente à evolução da pandemia na Universidade de Lisboa, o reitor explicou que o número de infetados subiu em 94% de dezembro para janeiro e sublinha que há um crescimento de 10% para 20% relativamente aos casos positivos com a variante inglesa.

"Detetámos uma carga viral muito mais alta nos testes positivos." 00:00 00:00

