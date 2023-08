Universidade do Porto aumenta para 1126 número de camas disponíveis nos Serviços de Ação Social

Além da residência da Carvalhosa, o PRR vai permitir à Universidade do Porto a construção de 206 camas na futura residência da Asprel © Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

A Universidade do Porto adiantou esta quinta-feira que a residência da Carvalhosa vai abrir portas no início do ano letivo com 54 camas, permitindo aumentar para 1126 o número de camas disponíveis nos Serviços de Ação Social.

Em resposta à agência Lusa, o gabinete de comunicação da Universidade do Porto (U. Porto) adiantou que atualmente são 1072 as camas disponíveis nos alojamentos dos Serviços de Ação Social, mas que no início do próximo ano letivo serão mais 54 as camas ao dispor dos estudantes, fruto da reabilitação da residência da Carvalhosa, junto à Igreja de Cedofeita.

A residência "abrirá portas no primeiro trimestre do ano letivo, provavelmente ainda em setembro", acrescentou o gabinete de comunicação.

Esta nova residência resulta da reconversão de um antigo edifício administrativo na Travessa da Carvalhosa que se encontrava desocupado e que, com 992 metros quadrados e cinco pisos, foi usado como instalações complementares à Faculdade de Farmácia.

A empreitada foi financiada em 1,76 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior.

No concelho do Porto foram aprovadas 10 candidaturas da universidade, politécnico e município ao PRR para a reabilitação ou construção de camas em residências universitárias, que representam um financiamento superior a 33,2 milhões de euros.

De acordo com a lista de projetos financiados pelo PRR, disponível na página da Internet do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior e consultada pela Lusa, as 10 candidaturas vão permitir a construção de 1510 camas, das quais 799 são novas e 711 reabilitadas.

Dos 33,2 milhões de euros, mais de metade - cerca de 20,4 milhões de euros -, corresponde aos sete projetos submetidos pela Universidade do Porto.

Além da residência da Carvalhosa, o PRR vai permitir à Universidade do Porto a construção de 206 camas na futura residência da Asprela, que será construída nos terrenos junto à Faculdade de Desporto, e 151 camas no edifício atualmente ocupado pela sede do Centro de Desporto e algumas salas de aula da Faculdade de Belas Artes, na rua da Boa Hora.

O PRR vai também permitir à Universidade do Porto reabilitar 701 camas nas residências do Campo Alegre III (43 camas), Novais Barbosa (244), Alberto Amaral (311) e Jayme Rios de Souza (103).

À Lusa, o gabinete de comunicação adiantou que os projetos de reabilitação de residências "encontram-se ainda em fase de elaboração de projeto de reabilitação interior e implementação de medidas de melhoria da eficiência energética e hídrica, como estabelecido no cronograma do financiamento".

O reforço do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, através do PRR, visa criar 18 mil camas em alojamentos para estudantes do Ensino Superior até 2026.