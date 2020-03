Universidades de Lisboa e Coimbra suspendem aulas presenciais devido à Covid-19

Universidade de Lisboa © Jorge Firmino/Global Imagens

Por Gonçalo Teles com Catarina Maldonado Vasconcelos 09 Março, 2020 • 20:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As universidades de Lisboa e Coimbra decidiram suspender todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas, anunciaram as instituições de ensino superior em comunicado.

Lisboa promove "instrumentos de ensino à distância"

A instituição de Lisboa decidiu suspender as "atividades letivas presenciais" e o "funcionamento de bibliotecas, salas de estudo e dos refeitórios de alunos dos Serviços de Ação Social".

Em comunicado, a instituição de Ensino Superior explica que o acompanhamento das aulas deve ser feito, sempre que possível através de "instrumentos de ensino à distância" e garante que "serão incentivadas as atividades por teletrabalho".

"As atividades físicas e desportivas, realizadas nas instalações do Estádio Universitário e das Escolas, são suspensas, nomeadamente as que decorram em recintos fechados, ou mantidas com restrições", explica a UL.

Quanto aos alunos "alojados nas Residências da ULisboa" e caso "não necessitem de frequentar atividades presenciais nas respetivas Escolas", é-lhes aconselhado que regressem às suas "residências habituais".

A instituição aconselha ainda auto-isolamento a "todos aqueles que constituam casos suspeitos, neles se incluindo os que regressem de zonas de risco".

Métodos digitais em Coimbra

Em comunicado, a Universidade de Coimbra também dá como "suspensas todas as atividades letivas presenciais, substituindo-se por métodos digitais para promoção de um ensino à distância a serem desenvolvidos nos próximos dias".

A instituição adiantou que serão suspensos e adiados todos os eventos científicos, culturais e desportivos, assim como as atividades em bibliotecas e salas de estudo. As cantinas passarão a ter serviço exclusivo de take-away e a Universidade terá ainda espaços de isolamento.

Leia aqui tudo sobre a Covid-19