Urgência de Obstetrícia de Braga a funcionar com "normalidade". "Constrangimentos" podem voltar no sábado

© Telmo Pinto / Global Imagens (arquivo)

25 Julho, 2022 • 11:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga reabriu esta segunda-feira às 8h00, estando o atendimento a decorrer "dentro da normalidade" e assim se deverá manter até sábado, disse à Lusa fonte hospitalar.

De acordo com a fonte, "poderão ocorrer constrangimentos no sábado, entre as 8h00 e as 20h00", mas a administração do hospital "está a tentar assegurar o normal funcionamento também nesse dia", no horário referido.

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga esteve encerrada entre as 8h00 de domingo e as 8h00 desta segunda-feira, devido à impossibilidade de completar as escalas de médicos.

No último mês e meio, este foi o nono encerramento, por um período de 24 horas, que afetou o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga.

Nos comunicados emitidos anteriormente, a administração do hospital tem reiterado que, diariamente, enviada "todos os esforços com a finalidade, sobretudo, de manter assegurada a prestação de cuidados de saúde".

O Conselho de Administração do Hospital de Braga tem dito ainda que se encontra a trabalhar de forma articulada com outros hospitais da região, para que a resposta aos utentes seja garantida pela rede de instituições do Serviço Nacional de Saúde nos períodos de encerramento do serviço.

Em caso de urgência, solicita que os utentes contactem a Linha SNS 24 - 808 24 24 24 e se dirijam a um dos outros hospitais da região, nomeadamente aqueles que têm apoio da especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, entre os quais Guimarães, Famalicão e Viana.

Em casos de maior complexidade, aconselha o Centro Hospitalar de São João, no Porto.