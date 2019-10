Urgência de Pediatria do Garcia de Orta volta a fechar esta noite

Não há médicos suficientes para cumprir a escala noturna da urgência de Pediatria do Hospital Garcia da Horta, em Almada © Carlos Santos/Global Imagens

A urgência de Pediatria do Hospital Garcia de Orta vai voltar a fechar. Desta vez, o encerramento vai dar-se entre as 21h00 desta segunda-feira, 14 de outubro, e as 8h30 desta terça-feira, 15 de outubro.

Num comunicado enviado às redações, o conselho de administração do hospital dá conta da "insuficiência de médicos pediatras para cumprir a escala noturna" e pede aos utentes que se dirijam ao mesmo serviço do Hospital de Santa Maria ou Dona Estefânia, em Lisboa.

O aviso já tinha sido deixado pelo Bastonário da Ordem dos Médicos esta manhã no Fórum TSF. Miguel Guimarães garantiu que o hospital não tem médicos suficientes para manter o serviço a funcionar em pleno.

"As escalas que existem para o serviço de urgência continuam bastante incompletas. Existem alguns dias (como, por exemplo, esta noite, amanhã [terça-feira] e na quarta-feira) em que, se não se conseguirem completar as escalas com outros médicos vindos de outros hospitais - nomeadamente, do Hospital de Santa Maria, em Lisboa -, podem ter de voltar a encerrar o serviço de urgência", denunciou o bastonário da Ordem dos Médicos, que recebeu queixas de pediatras do hospital.

A situação acabou por se confirmar.