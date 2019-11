Urgência do Garcia de Orta fechada. Câmara de Almada reúne-se com Governo

A falta de pediatras no Garcia de Orta afeta o serviço há mais de um ano © Direitos Reservados

À procura de soluções para a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, esta tarde a presidente da câmara de Almada reúne com a ministra da Saúde.

A reunião com caráter urgente foi pedida na sexta-feira, após a Comissão de Utentes do Seixal ter dito que a partir de dia 18 de novembro a urgência vai encerrar todas as noites.

Inês Medeiros, autarca de Almada, diz que esta situação não é comportável, e, no encontro com a ministra, quer ouvir quais as soluções que a Tutela tem para este problema que se arrasta há vários meses.

"Esta situação a prolongar-se ou tornar-se sistemática não é aceitável. Vamos reunir com a senhora ministrar para saber quais as soluções a curto prazo para colmatara a falha de profissionais. Sabemos que houve concursos, mas as vagas ficaram por preencher. Até à realização de novos concursos é necessário arranjar soluções para que a urgência não esteja encerrada todas as noites. Não é comportável este encerramento sistemático."

A presidente da câmara de Almada diz que já mostrou disponibilidade para ajudar a resolver este problema da urgência pediátrica do Garcia de Orta, mas o problema é maior e passa por perceber a falta de efetivos no serviço público.

"A autarquia não se pode substituir ao Estado central; não pode contratar pediatras para um hospital central. Mas está, como sempre, disponível para estar ao lado da solução e ver quais as alternativas possíveis para que, até à abertura de novos concursos, possa garantir-se este serviço público. Depois, todos nós temos que nos preocupar e procurar soluções para o problema da falta de efetivos no serviço público, que não se prende apenas com a abertura de concursos. Temos que perceber porque é que os concursos ficam vazios."

A reunião está marcada para as 15h00, no Ministério da Saúde. Marta Temido já afirmou que o encerramento todas as noites da urgência pediátrica do Garcia de Orta é uma hipótese ainda em estudo. A falta de pediatras afeta o serviço há mais de um ano. Foram lançados concursos para colmatar as falhas, mas ninguém concorreu. Até dia 18 o serviço de urgência está fechado aos fins de semana.