Urgência obstétrica e ginecológica do Hospital Garcia de Orta encerrada este sábado

As urgências de ginecologia e obstetrícia e os blocos de parto do hospital Garcia de Orta, em Almada, estão encerrados durante o dia deste sábado.

De acordo com a informação disponível no portal do Serviço Nacional de Saúde, as urgências de ginecologia e obstetrícia e os blocos de parto deste hospital estão encerrados desde as 08h00 deste sábado e só reabrem às 08h00 de domingo.

Este é o único caso de encerramento de urgências de obstetrícia e ginecologia, este sábado. Todas as outras, em todo o país, estão a funcionar com normalidade.

A falta de médicos desta especialidade para assegurar as escalas de urgência tem provocado condicionamentos nestes serviços, nos últimos meses, uma situação que se repete um pouco por todo o país. Além da situação nestes serviços de urgência, também se assiste a alguns problemas nos serviços de urgência gerais em hospitais do país.

Para manter os cidadãos informados, o Serviço Nacional de Saúde disponibilizou no seu site o horário de funcionamento, em tempo real, dos serviços de urgência obstétrica/ginecológica e blocos de partos através da pesquisa por distrito. Clique aqui e saiba o que está a funcionar mais perto de si.

Uma vez que a informação é dinâmica, os utentes são aconselhados a consultarem o motor de busca antes de se deslocarem a estes serviços de saúde.

Em declarações anteriores, o coordenador da Comissão de Acompanhamento, Diogo Ayres de Campos, disse que esta medida tem como objetivo "evitar que haja situações de risco neste verão".