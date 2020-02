Urgência pediátrica do Garcia de Orta pode voltar a funcionar em pleno em abril

© Sandra Brazinha (arquivo Global Imagens)

A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta pode começar a retomar o normal funcionamento a partir de abril.

Durante a audição sobre a degradação das condições de funcionamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta diz que se for possível contar com o apoio de outros hospitais, a urgência pediátrica pode reabrir em breve.

Luís Amaro explica que a administração do Garcia de Orta quer avançar com um protocolo com os hospitais da grande Lisboa (Santa Maria e Hospital Dona Estefânia) para fazer face à escassez de recursos.

"Se estas condições se vierem a verificar em abril podemos ter condições para começarmos por abrir eventualmente ao fim de semana e, à medida que formos captando recursos, podemos abrir o funcionamento em pleno da urgência."

A falta de especialistas afeta o Hospital Garcia de Orta há mais de um ano. Já saíram 14 profissionais e o lançamento de concursos não foi suficiente para colmatar a carência porque, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, "ninguém concorreu".

O hospital já contratou três recém-especialistas, mas Luís Amaro admite que é preciso mais médicos na unidade hospitalar que serve os concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.

Devido à falta de especialistas, a urgência pediátrica do Garcia de Orta começou por fechar todos os fins de semana e passou depois a estar também encerrada diariamente no período noturno, entre as 20h00 e as 08h00.

Em declarações à TSF em janeiro, a ministra da Saúde, Marta Temido, apontava março como a data expectável para os utentes do Hospital Garcia de Orta verem reabertas as urgências pediátricas.