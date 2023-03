Urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo vai reabrir parcialmente ao fim de semana

© Paulo Spranger/Global Imagens

A urgência de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo vai reabrir parcialmente ao fim de semana, em horário ainda por definir, depois de, no início do mês ter passado a funcionar apenas de segunda-feira a sexta-feira, entre as 09h00 e as 21h00, devido à escassez de recursos humanos.

A garantia saiu da reunião desta terça-feira entre o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e os presidentes das câmaras servidas por este hospital - Loures, Mafra, Odivelas e Sobral de Monte Agraço.

Após duas horas de discussão, os autarcas não saíram do encontro plenamente satisfeitos, mas admitem que foi dado um passo no sentido de resolver o problema, disse aos jornalistas o presidente do município de Loures, Ricardo Leão, em representação de todos os autarcas.

"Já houve um avanço. O ministro comprometeu-se a avaliar e anunciar uma solução provisória de reabrir ao fim de semana essa urgência, que estava agora encerrada todo o fim de semana", revelou.

O ministro deu ainda garantias que será possível "alargar um pouco" o horário durante a semana e de haver um "reajustamento ao fim de semana".

As alternativas para os utentes do Beatriz Ângelo são o Hospital de Santa Maria, do Hospital Dona Estefânia ou do Hospital de São Francisco Xavier, todos em Lisboa.