Urgência pediátrica em Chaves encerrada em dois períodos durante a Páscoa

A urgência pediátrica em Chaves estará encerrada nos dias 7 e 9 de abril, com o atendimento a realizar-se na unidade hospitalar de Vila Real, foi divulgado esta quinta-feira.

Em comunicado, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) adiantou que a urgência pediátrica em Chaves estará encerrada entre as 08h00 de sexta-feira e as 08h00 de sábado e entre as 08h00 de domingo e as 08h00 de segunda-feira.

"O atendimento aos utentes em idade pediátrica da área de influência da unidade hospitalar de Chaves" realizar-se-á na Urgência da Unidade Hospitalar de Vila Real, pode ler-se na nota divulgada na rede social Facebook.

"Assim sendo, solicita-se aos utentes que, nestes dias, não se desloquem à Urgência Pediátrica de Chaves sem contacto prévio com a Linha SNS 24 -- 808 24 24 24, que disponibilizará aconselhamento e encaminhamento em situação de doença e medicação. Em caso de confirmação pela Linha SNS 24 da necessidade de deslocação à Urgência Pediátrica, deverá dirigir-se à Unidade Hospitalar de Vila Real do CHTMAD", refere ainda a nota de imprensa.

O CHTMAD recomenda ainda que seja contactado o 112 para situações urgentes/emergentes.

O Hospital de Chaves, integrado no CHTMAD, abrange os concelhos de Chaves, Montalegre, Boticas e Valpaços e algumas localidades de Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena, num total de cerca de 94 mil habitantes.