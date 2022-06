Urgência pediátrica em Faro sem especialistas. Alternativa está a 70 quilómetros

© Global Imagens

A urgência pediátrica do Hospital de Faro está sem médico especialista. Entre as 09h00 e as 21h00, há apenas médicos de clínica geral a atenderem as crianças. Os constrangimentos nas escalas começaram na quarta-feira e a administração daquela unidade hospitalar admite que vão continuar nos próximos dias. A alternativa é o Hospital de Portimão, uma viagem de 70 quilómetros.

À TSF, Ana Vargas Gomes, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, admite que não está a conseguir ter médicos para fazer escalas nas urgências.

"Não temos especialista que garanta esse horário das 09h00 e as 21h00 nesses dias em Faro, temos em Portimão. Se houver uma criança que entre e precise, que seja uma criança emergente, temos colegas que estão a trabalhar nesse horário e que estão a fazer 24 horas na Neonatologia, portanto, receberão essas crianças", revela.

"Esta situação não é nova, vem desde há muito tempo, já vem desde o ano passado, portanto não há aqui nenhuma novidade", lamenta.

Ana Vargas Gomes afirma que há médicos em Faro que já ultrapassaram os 50 anos e que, por lei, não são obrigados a fazerem urgências de 24 horas, não abdicando desse direto.

"Em Portimão há disponibilidade de médicos, em Faro não há. Em Portimão, trabalham pessoas que já não têm idade para fazer urgência que estão a fazer por vontade própria. E, em Faro, os colegas que não têm idade para fazer urgência, não a querem fazer", refere a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve.

A TSF sabe que em Faro há pelo menos dois médicos com mais de 50 anos que continuam a fazer escalas de urgência durante 24 horas. No total. Há apenas cinco pediatras a realizarem urgências no Hospital de Faro.