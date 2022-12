Urgências de obstetrícia a meio gás até março, PS revê proposta e outros destaques TSF

© Telmo Pinto / Global Imagens

O bloco de partos e as urgências de ginecologia e obstetrícia do hospital de Vila Franca de Xira vão estar fechados no Natal. Na passagem do ano, será a vez do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Mas a solução vai estender-se, pelo menos até ao final de março de 2023, a mais quatro hospitais de Lisboa.

A crise nas urgências não demove Manuel Pizarro de dizer que Portugal é "um dos melhores países do mundo para se nascer". Para isso, é preciso assegurar que as pessoas sabem onde podem encontrar os serviços de saúde abertos.

Em declarações no Fórum TSF, o Partido Socialista mostrou-se disponível para rever a proposta que prevê o fim do modelo pergunta-resposta nos debates quinzenais com o primeiro-ministro e entregará, em janeiro, uma alteração à sua proposta para tentar "um equilíbrio". Estes debates, de 15 em 15 dias, acabaram depois de um acordo entre o PS e o PSD. Agora, com um Governo de maioria absoluta, os sociais-democratas mudaram de ideias.

As taxas de portagem nas autoestradas deverão ter uma atualização em torno dos 5% no próximo ano, ou seja, cerca de metade do que as concessionárias tinham proposto ao Governo.

A vacinação em "casa aberta" vai passar a estar disponível para maiores de 50 anos a partir desta quinta-feira, anunciou esta quarta-feira o coronel Carlos Penha-Gonçalves, coordenador do plano de vacinação.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já está a caminho dos EUA, onde irá ser recebido esta quarta-feira por Joe Biden e discursar perante o Congresso norte-americano, em Washington.

Elon Musk afirmou que vai demitir-se do cargo de CEO do Twitter... assim que encontrar "alguém parvo o suficiente" para o substituir.

O inverno começa esta quarta-feira com previsões de muita nebulosidade, alguns períodos de chuva fraca ou chuvisco e temperaturas máximas entre os 16 e os 19/20 graus Celsius, acima da média para esta altura do ano.

Já nos Estados Unidos, os termómetros vão descer aos 30 graus negativos em poucas horas em várias regiões do país por causa de uma massa de ar frio proveniente do Ártico.

A cerca de 250 milhões de anos-luz, no centro de uma outra galáxia, um buraco negro engoliu uma estrela que estava demasiado próxima. O fenómeno foi registado por vários telescópios da NASA e foi o quinto exemplo mais perto da Terra já observado.