Urgências do Hospital de Torres Vedras só estão a receber doentes que chegam pelos próprios meios

O INEM está a encaminhar doentes para outras unidades de saúde © Gonçalo Villaverde/Global Imagens (arquivo)

As urgências do Hospital de Torres Vedras não estão a receber pacientes encaminhados pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) ou pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Só quem chega ao hospital pelos próprios meios está a ser atendido.

A informação, avançada pela RTP3, foi já confirmada pela TSF. Fonte hospitalar explica que, devido a um aumento de afluência nas últimas duas semanas, as urgências do Hospital de Torres Vedras estão sobrecarregadas.

Os CODU e o INEM estão, assim, a encaminhar os pacientes para "outras unidades hospitalares, de acordo com a situação clínica".

Em comunicado, a direção do hospital garante que "as urgências não estão encerradas, mas apenas bloqueadas para o CODU/INEM".

O mesmo comunicado adianta ainda que a situação no hospital deverá ser "estabilizada a breve trecho".

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, acusa a direção do hospital de menorizar uma situação grave e que só se resolve com a contratação de mais médicos.

Roque da Cunha defende que esta situação não pode ser considerada "pontual". 00:00 00:00

"Não se pode dizer que houve, pontualmente, uma situação em que as pessoas recorreram ao serviço de urgência, ninguém recorre porque lhe apetece", assinala Roque da Cunha, que acrescenta que, em vez de tentar "desvalorizar o problema", a direção do hospital devia exigir à tutela "meios para que o hospital não continue a definhar".

A aproximação do outono e inverno e do período da gripe, alerta o sindicalista, estas situações "ir-se-ão repetir". Roque da Cunha afirma que o Ministério da Saúde faz "propaganda ao dizer que nunca houve tantos médicos contratados no Serviço Nacional de Saúde" e urge Marta Temido a reunir-se com os sindicatos para resolver a falta de clínicos nos hospitais.

"É sempre um grande problema quando a propaganda se confronta com a realidade", atira o sindicalista, que pede ao ministério que "desça à terra".