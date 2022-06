Urgências encerradas. Ministra revela plano de contingência para os meses do verão

A ministra da Saúde, Marta Temido © Lusa (arquivo)

A ministra da Saúde, Marta Temido, admite que os constrangimentos registados em várias urgências de norte a sul do país, sobretudo na área de Obstetrícia, não são um problema novo e por isso vai lançar um plano de contingência a curto prazo.

Depois de ter estado reunida com administradores hospitalares, sindicatos e Ordem dos Médicos, Marta Temido revelou aos jornalistas a criação do plano articulado para os meses do verão.

"Há um plano de contingência para junho, julho, agosto e setembro com funcionamento mais articulado, antecipado e organizado em rede das urgências do SNS, eventualmente com questões remuneratórias associadas", garantiu.

"Sabemos que estes constrangimentos, não sendo de hoje, estão agora numa fase mais nítida e aguda", assumiu a Marta Temido, que assumiu ainda a vontade de encontrar "potenciais formas de melhorar articulação" com os privados para ultrapassar problemas como o que se regista atualmente em várias unidades do país.

Tal como admitiram os sindicatos dos médicos, a ministra também admite que este não é um problema sazonal, mas sim estrutural, manifestando-se agora com outra "gravidade" e "magnitude".

Nesta declaração aos jornalistas, a partir do Ministério da Saúde, onde decorreram uma série de reuniões, Marta Temido afirmou ainda que será lançado já na próxima semana um novo concurso com vista à contratação de todos os especialistas que "aceitem ser contratados pelo SNS", admitindo, face às condições, o "trabalho pesado" no serviço público de Saúde.