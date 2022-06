Urgências reabrem sem garantias de futuro, Portugal é o país da UE com mais novos casos de Covid-19 e outros destaques TSF

© Natacha Cardoso/Global Imagens

Esta segunda-feira, após terem sofrido constrangimentos ou encerramentos, as urgências de ginecologia e obstetrícia de Braga e Portimão reabriram. Em declarações à TSF, a administração do hospital de Portimão não garante que consiga manter aberta a maternidade durante todo o verão.

A comissão de acompanhamento criada em resposta à crise nos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia reuniu-se com a ministra da Saúde de manhã e à tarde será a vez das administrações regionais de saúde (ARS).

No dossiê Covid-19, Portugal continua a ser o país da União Europeia com mais novos casos de infeção por milhão de habitantes nos últimos sete dias e é segundo no mundo neste indicador.

Numa altura em que a maioria da população está vacinada​​​​​​ contra a Covid-19, a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e o Grupo de Infeção e Sepsis vão passar a traçar o perfil dos doentes internados com a doença grave e muito grave.

As autoridades chinesas anunciaram esta segunda-feira a suspensão da ligação aérea entre Portugal e a China, pelo período de um mês, após detetarem dez casos de Covid-19, em 12 de junho, num voo oriundo de Lisboa. Devido à lei chinesa, quando são detetados cinco ou mais casos a bordo, a ligação é suspensa por duas semanas. Caso haja dez ou mais casos, a ligação é suspensa por um mês.

No setor económico, Mário Centeno acredita que existem condições para um aumento de 20 por cento dos salários na Função Pública até 2026, e defendeu o aumento salarial como forma de combater a inflação.

António Costa lamentou, esta segunda-feira, que a CGTP não tenha compreendido a "oportunidade histórica para se reposicionar" no cenário de concertação social, afirmando mesmo ser uma das suas maiores "maiores frustrações".

No Desporto, destaque para a Federação Internacional de Natação (FINA), que votou a proibição da participação de mulheres transgénero em competições de elite feminina, caso as atletas tenham atravessado a fase da puberdade como rapazes.

A primavera está a despedir-se de Portugal com uma "pequena descida da temperatura" e aguaceiros, em geral fracos, a norte de Montejunto-Estrela, "em especial no Minho".