Uso da máscara reavaliado, aperta o cerco a Mariupol e outros destaques TSF

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, disse esta terça-feira que a utilização de máscaras vai ser reavaliada nas próximas semanas. A avaliação terá em conta o índice de transmissibilidade e mortalidade da Covid-19.

Na Ucrânia, o líder da Chechénia prevê que a cidade de Mariupol caia para o lado russo nas próximas horas. Ramzan Kadyrov revela que a conquista russa da cidade ucraniana pode acontecer até quarta-feira.

Na região do Donbass, uma "ação ofensiva russa bem-sucedida na região pode isolar tropas ucranianas". Quem o diz é o general Luís Pinto Ramalho que, à TSF, lembra que existem combates entre russos e ucranianos na região há oito anos.

O enviado especial da TSF ao país sob ataque, Rui Polónio, falou com Nadia, uma mulher de 35 anos que viajava de Kherson para Odessa com dois filhos, de 8 e 14 anos.

Um portal russo afirma que morreram pelo menos 37 pessoas no naufrágio do navio russo Moskva. O site independente Meduza diz ainda que não é conhecido o número de desaparecidos, depois de o cruzador russo se ter afundado no Mar Negro.

De volta a Portugal, o executivo da Câmara Municipal do Porto, com os votos do movimento independente que lidera a autarquia, aprovou a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Rui Moreira afirma que a desvinculação "não pretende ser uma afronta" à presidente, Luísa Salgueiro.

Mais a sul, o Tribunal da Relação de Lisboa deu parcialmente razão a Manuel Pinho no caso EDP. Nesse sentido, o juiz de intrução Carlos Alexandre a refazer o despacho que ditava as medidas de coação para o ex-ministro e da mulher.

Numa operação conjunta das autoridades portuguesas e brasileiras, foi detida em Lisboa a primeira denunciado da Lava Jato, no caso do avião com droga onde viajava o antigo presidente do Boavista João Loureiro.

Apenas a 48 horas da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, Pepe e Tabata ficaram a saber que não vão poder disputar o clássico desta quinta-feira. Os jogadores foram suspensos por 23 dias e condenados a pagar 2870 euros.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 apresentada na semana passada na Assembleia da República foi entregue esta terça-feira à Comissão Europeia. O Governo admite "incertezas e novos desafios" por causa de guerra.

No Parlamento, o Chega apresentou um voto de condenação ao Partido Comunista Português pela postura "ambígua" sobre a guerra na Ucrânia. No entanto, os deputados rejeitaram a iniciativa por considerarem que é uma "má prática" os grupos parlamentares criticarem as posições dos restantes grupos parlamentares.

Já o coordenador do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças, Duarte Pacheco, pediu ao Governo para substituir o atual Programa de Estabilidade, que considera ser um "simples papel", por "verdadeiro Programa de Estabilidade". Duarte Pacheco fala ainda em "tiques de maioria" apresentados pelo Executivo.