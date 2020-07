Uso de máscara na rua passa a ser obrigatório na Madeira

© EPA/ERIK S. LESSER

Por TSF 28 Julho, 2020 • 13:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O uso de máscara na rua vai passar a ser obrigatório na Madeira a partir de 1 de agosto. A informação foi confirmada à TSF e, de acordo com a imprensa regional, o Governo Regional vai dar mais detalhes sobre a medida, em conferência de imprensa, esta terça-feira, pelas 18h00.

A medida estava prevista para o mês de setembro, mas foi antecipada e entra em vigor já no próximo sábado.

De acordo com o Jornal da Madeira, o objetivo do Governo Regional é acautelar e evitar cadeias de transmissão com o regresso de alguns eventos públicos e do início do ano letivo com aulas presenciais.

Em declarações à TSF, o presidente da Associação Médicos de Saúde Pública considera que a medida é muito positiva. Ricardo Mexia sublinha que o uso de máscara é importante, independentemente do número de casos no arquipélago.

"Acaba por permitir uma redução do risco. A obrigatoriedade do uso da máscara pode ajudar a reduzir a disseminação da doença. Num contexto onde há poucos casos, a medida continua a ser positiva, mas é importante sobretudo nas regiões onde há maior disseminação."

Questionado sobre o uso obrigatório de máscara no continente, Ricardo Mexia considera que as autoridades deviam ponderar a medida.

"Os portugueses têm colaborado na adoção das medidas. Eventualmente, podia haver essa recomendação para as pessoas adotarem o comportamento. No seguimento da evolução da situação, as autoridades devem avaliar se faz ou não sentido a obrigatoriedade do uso de máscara", aponta.

Notícia atualizada às 15h07

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19