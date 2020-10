Uso de máscara pode contribuir para aumento das enxaquecas e cefaleias?

© Philippe Lopez/AFP

Para compreender e analisar o impacto do uso dos equipamentos de proteção individual, a MiGRA Portugal e a Sociedade Portuguesa de Cefaleias uniram-se e estão a desenvolver um projeto de investigação para avaliarem o impacto que o uso de equipamentos de proteção individual tem na saúde.

O objetivo é monitorizar e conhecer o padrão das crises, tem sido crescente o número de pedidos de ajuda. Madalena Plácido, presidente da MiGRA Portugal, Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca explica que em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Cefaleias criaram um projeto de investigação que parte de um questionário online que pode ser preenchido por qualquer pessoa.

"Para conseguirmos compreender qual é a relação que existe e se a utilização da máscara ou de viseira durante períodos prolongados se estão a aumentar o número de crises e estamos também a tentar perceber se nas pessoas que não são habitualmente doentes de enxaqueca e cefaleia, se está também a existir um aparecimento de crises devido ao uso destes equipamentos de proteção".

O questionário está disponível online até ao dia 30 de novembro, depois o objetivo é sensibilizar a população em geral e as entidades patronais para este problema.

Madalena Plácido deixa algumas estratégias para minimizar o impacto do uso prolongado da máscara:

"Beber muita água, com a máscara há tendência para desidratar e é preciso beber ainda mais água e fazer refeições regulares. Quando é necessário um uso prolongado da máscara, deve fazer-se pequenas pausas, com o distanciamento seguro e num local arejado, em que possam tirar a máscara nem que seja por uns segundos ou minutos para poder respirar normalmente".

Conselhos que devem ser transmitidos aos mais novos, a presidente da Migra Portugal diz que é importante sensibilizar a população e não desvalorizar as queixas das crianças que durante as aulas passam várias horas seguidas com máscara.

A MiGRA Portugal e Sociedade Portuguesa de Cefaleias estão a avaliar o aumento das crises de enxaqueca com o uso prolongada de máscara. O inquérito pode ser preenchido no site da Migra Portugal, onde também pode esclarecer todas as dúvidas relacionadas com este tema.

