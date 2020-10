Uso de máscaras na rua ajuda a que "não haja falhas por parte de ninguém"

© Leonardo Negrão / Global Imagens

A infecciologista Isabel Aldir considera que é positiva a intenção do Governo em tornar obrigatório o uso de máscaras na via pública. Esta quarta-feira, o primeiro-ministro António Costa deixou o apelo a todos os portugueses para que adotem o uso de máscaras na rua e anunciou que o executivo vai pedir à Assembleia da República que legisle nesse sentido com urgência.

Em declarações à TSF, Isabel Aldir defende que a medida reforça a consciencialização coletiva. "Temos de ter presente que esta é uma doença que se transmite de pessoa para pessoa e por via aérea", assinala.

O uso da máscara protege o próprio e os que o rodeiam e, a par com o aumento do número de casos que se tem verificado nos últimos dias e semanas, "a adoção da utilização da máscara de uma forma generalizada faz sentido".

"É até mais fácil, em termos de comunicação e de todos interiorizarmos esta necessidade, tornar esta utilização da máscara obrigatória também nos espaços públicos para que não haja falhas por parte de ninguém", sublinha Isabel Aldir.

Sobre o timing da medida, a infecciologista considera que a medida chega no momento certo, defendendo até que a sua adoção num momento anterior não seria "sensato".

"Temos de ir adotando as medidas à medida que elas fazem sentido. Não é sensato antecipar quando não temos fundamento para o fazer", explica Isabel Aldir. Agora, "com a evolução que tem existido e com o que se projeta que vai acontecer, é o momento certo para se tomarem estas medidas".

Portugal regressa ao Estado de Calamidade devido à pandemia da Covid-19. Numa altura em que os números de contágios e mortes têm subido, o Conselho de Ministros decretou este estado e novas regras para os próximos 15 dias, havendo nessa altura uma reavaliação da situação.

