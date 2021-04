Utentes chamados encontram porta fechada. Dezenas de pessoas por vacinar em Valongo

Vacina contra a Covid-19 © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Um grupo de 30 a 40 pessoas que deviam ter sido vacinadas contra a Covid-19, este domingo, no Centro de Vacinação de Valongo, encontraram o espaço fechado, situação que a Administração Regional de Saúde do Norte atribui a uma "falha".

Alguns destes utentes disseram que se deslocaram àquele espaço, no distrito do Porto, para serem vacinados, tal como foram convocados, mas lá chegados depararam-se com a porta encerrada, situação que documentaram com fotografias.

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) explicou terem sido convocadas 1.600 pessoas para serem vacinadas entre sexta-feira e domingo e, destas, cerca de 30 a 40 não o foram devido a uma "falha" que poderá estar relacionada com a não confirmação de presença ou receção de mensagem.

Apelando à compreensão daqueles utentes, a ARS-Norte assegurou que a sua vacinação será reagendada, devendo a administração da vacina ser feita "em breve".

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.847.182 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

